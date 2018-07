Seoul (AFP) Mit Hilfe einer US-Menschenrechtsorganisation will ein Aktivist aus Südkorea 100.000 Kopien des gegen Pjöngjang gerichteten Films "The Interview" nach Nordkorea schmuggeln. Wie der einst von Nord- nach Südkorea übergelaufene Park Sang Hak am Donnerstag mitteilte, sollen die DVDs und USB-Sticks Ende Januar zusammen mit Flugblättern an Ballons über die innerkoreanische Grenzlinie gebracht werden. Das genaue Datum wird Park zufolge um den 20. Januar festgelegt, wenn seine Partner von der US-Organisation Human Rights Foundation in Seoul seien. Die Organisation habe auch die Produktion der DVDs und USB-Sticks finanziert.

