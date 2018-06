Washington (AFP) Der Republikaner Jeb Bush hat als Vorbereitung auf eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur seine Vorstandsposten in Firmen und wohltätigen Organisationen niedergelegt. Der 61-Jährige beende auch seine Arbeit als Berater für ein Bildungsunternehmen, erklärte ein Vertrauter Bushs am Mittwoch in einer E-Mail an die "Washington Post". Seine Sprecherin Kristy Campbell sagte der Zeitung, die Aufgabe der geschäftlichen Tätigkeiten ermögliche es dem Politiker, sich auf "seine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt" zu konzentrieren.

