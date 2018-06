Kaneohe (AFP) US-Präsident Barack Obama verbringt den Jahreswechsel mit Familie und Freunden auf Hawaii. Obama feiere zu Hause im kleinen Kreis, teilte das Weiße Haus kurz vor Beginn des neuen Jahres auf der Pazifikinsel mit. Während 2015 in den meisten Teilen der Welt bereits eingeläutet wurde, beginnt das neue Jahr auf Hawaii erst um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Donnerstag. Der Präsident hält sich für einen zweiwöchigen Urlaub auf Hawaii auf - dem US-Bundesstaat, in dem er geboren wurde. Am Sonntag will Obama nach Washington zurückkehren.

