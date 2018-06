Brisbane (AFP) Der Anwalt des in Ägypten inhaftierten australischen Reporters Peter Greste will eine Ausweisung des Journalisten erreichen. Wie die Familie von Greste am Freitag erklärte, will sich die Verteidigung ein erst im November von Präsident Abdel Fattah al-Sisi erlassenes Dekret zu Nutze machen, mit dem inhaftierte Ausländer abgeschoben werden dürfen. Greste sowie zwei weitere Mitarbeiter des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira sind derzeit in Ägypten inhaftiert. Am Donnerstag hatte der Kassationsgerichtshof ein neues Verfahren angeordnet.

