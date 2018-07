Berlin (SID) - Alba Berlin hat zum Auftakt der Top-16-Runde der Basketball-Euroleague mit einem Überraschungssieg für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Pokalsieger setzte sich am ersten Spieltag der Gruppe E gegen den FC Barcelona trotz einer schwachen Anfangsphase mit 80:70 (39:40) durch und fügte dem spanischem Meister damit erst die zweite Niederlage im laufenden Wettbewerb zu.

"Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf mein Team", sagte Alba-Trainer Sasa Obradovic: "Wir hatten einen ganz schlechten Start, haben dann aber erkannt, dass wir mithalten können. Jeder Sieg in der Top-16-Runde ist toll, gegen so ein großes Team ist es natürlich noch besser."

Beste Werfer der Berliner, die die Vorrunde nur knapp als Vierter überstanden hatten, waren vor 9379 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof Leon Radosevic, Jamel McLean und Reggie Redding mit jeweils 16 Punkten. Barcelonas Marcelo Huertas war mit 23 Zählern erfolgreichster Werfer auf dem Parkett.

Beim Aufeinandertreffen mit Nationalspieler Tibor Pleiß (keine Punkte), der seit diesem Sommer für Barca spielt, geriet Alba in der Anfangsphase stark in Bedrängnis und lag nach knapp vier Minuten mit 0:10 zurück. Noch im ersten Viertel stellte Alba jedoch den Anschluss her und legte durch ein 22:8 im dritten Spielabschnitt den Grundstein zum Sieg.