Göttingen (SID) - Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) zurück in die Erfolgsspur gefunden und einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich zum Auftakt des 17. Spieltags nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mit 88:85 (49:55) gegen medi Bayreuth durch und liegt mit nun 16 Punkten auf Rang acht, der noch zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt. Der direkte Konkurrent aus Bayreuth liegt mit zwei Zählern Rückstand auf dem elften Platz.