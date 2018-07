New York (dpa) - Die US-Aktienbörsen haben einen holprigen Jahresstart hingelegt. Der Dow Jones rettete sich noch minimal ins Plus, nachdem er unter enttäuschenden Konjunkturdaten gelitten hatte. Grundsätzlich jedoch zeigten sich Experten zuversichtlich, dass die Börsenparty 2015 weitergehen dürfte. Der Dow schaffte ein Plus von 0,06 Prozent auf 17 832 Punkte. Der Euro war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren gefallen und notierte zuletzt bei 1,2004 US-Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.