Berlin (AFP) Kürzere Asylverfahren, erleichterte Ausweisungen und eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen in Europa: Die CSU will auf ihrer bevorstehenden Klausurtagung in Wildbad Kreuth Forderungen "für eine klare und ausgewogene Asylpolitik" beschließen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde am Freitag in Berlin bekannt. Linke und SPD hielten der CSU daraufhin vor, die mahnenden Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Flüchtlingspolitik zu missachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.