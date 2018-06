Southampton (SID) - Der bis zum Saisonende an den FC Southampton ausgeliehene ehemalige Werder-Profi Eljero Elia hat gegen den Bremer Bundesligisten und dessen Trainer Viktor Skripnik heftig nachgetreten. "Skripnik hatte Anweisungen von der Klubleitung bekommen, mich nicht mehr aufzustellen. Es musste mir deutlich gemacht werden, dass ich gehen sollte", sagte der Niederländer "Voetbal International".

Der 27-jährige Elia, seit 2012 bei den Hanseaten unter Vertrag, hatte die sportlichen Erwartungen an der Weser nie erfüllt. In dieser Zeit kam der offensive Mittelfeldspieler in 66 Bundesligaspielen nur auf vier Tore.