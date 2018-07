München (SID) - Durch den Gewinn des WM-Titels fühlt sich der deutsche Fußball-Nationalspieler Shkodran Mustafi zusätzlich unter Druck gesetzt. "Man ist jetzt Weltmeister und muss das in jedem Spiel beweisen. Man darf sich keine Fehler mehr erlauben, weil man alleine in der Mannschaft ganz anders wahrgenommen wird", sagte der Verteidiger in einem SPOX-Interview.

Der 22-Jährige war nach dem Triumph in Brasilien zum FC Valencia gewechselt und ist mit seiner Entscheidung zufrieden: "Bisher habe ich das nicht bereut. Ich wollte nicht sofort zu einem europäischen Top-Verein wechseln und dort auf der Bank sitzen. Ich wollte bei einem Klub spielen, bei dem ich regelmäßig zum Einsatz komme."

Mit dem FC Valencia steht Mustafi aktuell auf dem vierten Tabellenplatz in der Primera Division. Bei zwölf Ligaeinsätzen erzielte er drei Tore.