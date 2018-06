Brindisi (AFP) Fünf Tage nach dem Feuer auf der Adriafähre "Norman Atlantic" ist das ausgebrannte Schiff in Brindisi eingetroffen. In der süditalienischen Hafenstadt soll die Fähre nach möglichen weiteren Todesopfern durchkämmt sowie Hinweise zur Brandursache gesucht werden. Die italienischen Behörden befürchten, dass sich die Zahl der Todesopfer der Brandkatastrophe noch erhöht, weil nicht klar ist, wie viele Flüchtlinge als blinde Passagiere an Bord waren. Zudem ist die genaue Zahl der Insassen wegen fehlerhafter Passagierlisten weiter unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.