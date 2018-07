Brindisi (AFP) Das neue Jahr hat für Italien mit einem weiteren Flüchtlingsdrama begonnen. Die italienische Küstenwache übernahm am Freitag die Kontrolle über einen in rauer See treibenden Frachter, der mit rund 450 Menschen an Bord führerlos auf die Südküste Italiens zutrieb. Erst am Dienstag hatte die italienische Küstenwache in einer ähnlichen Situation ein Flüchtlingsdrama verhindert. Die EU kritisierte die neue "Geisterschiff"-Strategie der Schleuserbanden.

