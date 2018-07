Tokio (AFP) Der japanische Kaiser Akihito hat sich bei seiner Neujahrsansprache vor mehr als 80.000 Menschen in Tokio gezeigt. In seiner Rede, die er am Freitag umgeben von anderen Mitgliedern der Kaiserfamilie von einem Balkon des Kaiserpalastes hielt und die im Fernsehen übertragen wurde, rief er zum Frieden in der Welt auf. "In diesem Jahr begehen wir den 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, der viele Menschen das Leben gekostet hat", sagte der 81-jährige Monarch.

