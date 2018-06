Niamey (AFP) Im westafrikanischen Niger hat am Freitag ein Prozess gegen den ehemaligen Parlamentspräsidenten und rund 20 weitere Angeklagte wegen des Vorwurfs des Baby-Handels begonnen. Vor dem Gericht in der Hauptstadt Niamey erschienen alle Angeklagten mit Ausnahme von Ex-Parlamentspräsident Hama Amadou. Der schärfste Rivale von Präsident Mahamadou Issoufou war Ende August geflohen und hält sich derzeit in Frankreich auf. Er hat den Prozess als politisch motiviert gebrandmarkt.

