Moskau (AFP) Die 520 Tage dauernde Simulation eines Marsfluges machte ihn weit über Fachkreise hinaus bekannt, jetzt ist der russische Kosmonaut und Mediziner Boris Morukow gestorben. Der Leiter des Experiments "Mars 500" sei am Neujahrstag im Alter von 64 Jahren gestorben, teilte sein Wissenschaftsinstitut am Freitag in Moskau mit. Das Experiment hatte im Juni 2010 begonnen und sollte die psychischen Reaktionen der Teilnehmer auf einen bemannten Flug zum Mars simulieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.