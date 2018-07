Riad (AFP) Der saudiarabische König Abdallah ist nach Palastangaben an Lungenentzündung erkrankt und atmet mit Hilfe eines Schlauchs. Nachdem bei dem alternden Monarchen Lungenentzündung diagnostiziert worden sei, sei ihm vorsorglich ein Schlauch eingeführt worden, um das Atmen zu erleichtern, erklärte ein Palastsprecher am Freitag in Riad. Abdallah war am Mittwoch in ein Krankenhaus der saudiarabischen Hauptstadt eingeliefert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.