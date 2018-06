Stockholm (AFP) Nach den jüngsten Brandanschlägen auf Moscheen in Schweden sind in mehreren Städten des Landes Menschen gegen Islamfeindlichkeit auf die Straße gegangen. Die für die Anschläge Verantwortlichen wollten ihre Mitbürger "einschüchtern und erniedrigen", sagte Schwedens Kulturministerin Alice Bah Kuhnke vor hunderten Demonstranten in der Hauptstadt Stockholm. Auch in Göteborg, Malmö und Uppsala fanden Kundgebungen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.