Colombo (AFP) Die Regierung in Sri Lanka hat die Europäische Union vor einer Einmischung in die Präsidentenwahl in der kommenden Woche gewarnt, bei der Staatschef Mahinda Rajapakse seine Wiederwahl anstrebt. Ausländische Regierungsvertreter sollten bei internen Wahlen nichts "vorschreiben" - erst recht nicht wenige Tage vor der Abstimmung, erklärte das Außenministerium in Colombo am Freitag. Bei einer Kundgebung des aussichtsreichsten Oppositionskandidaten entging dieser nur knapp einem Steinhagel.

