New York (AFP) U2-Sänger Bono kann nach seinem schweren Fahrradunfall in New York vielleicht nie wieder Gitarre spielen. "Meine Genesung verläuft schwieriger als gedacht", schrieb der 54-Jährige in einer auf der Website der irischen Band veröffentlichten Jahresbilanz. "Es ist unklar, ob ich jemals wieder werde Gitarre spielen können." Er werde die Fingerübungen auf dem Instrument sehr vermissen. "Aber die Band hat mir klargemacht, dass weder sie noch die moderne Zivilisation davon abhängt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.