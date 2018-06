Washington (AFP) Das britische Königshaus hat Vorwürfe zurückgewiesen, Prinz Andrew habe Sex mit einer minderjährigen "Sexsklavin" gehabt. "Jegliche Andeutung, wonach unzügliche Handlungen mit einer Minderjährigen begangen wurden, sind kategorisch falsch", erklärte der Buckingham Palast am Freitag. In einem Prozess im US-Bundesstaat Florida hatte am Montag eine "Jane Doe #3" genannte Klägerin erklärt, von dem reichen Geschäftsmann Jeffrey Epstein gezwungen worden zu sein, bei Orgien in London, New York und der Karibik mit dem Herzog von York Sex zu haben.

