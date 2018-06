New York (AFP) Schallplatten sind wieder im Kommen: Nach Angaben des Branchendienstes Nielsen Soundscan ist der Verkauf von Vinyl in den USA im Jahr 2014 um satte 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zufolge wurden 2014 auf dem größten Musikmarkt der Welt 9,2 Millionen Schallplatten verkauft. Trotzdem haben die Scheiben nur einen Anteil von sechs Prozent an den insgesamt verkauften Alben.

