Köln (SID) - ratiopharm Ulm hat am 17. Spieltag der Basketball-Bundesliga nur mit Mühe die dritte Auswärtsniederlage in Serie abgewendet. Beim Mitteldeutschen BC siegten die Schwaben aufgrund einer Leistungssteigerung in der Schlussphase mit 86:82 und übernahmen mit 22:12 Punkten zumindest vorläufig den vierten Tabellenplatz. Der frühere NBA-Profi Tim Ohlbrecht sammelte auf Ulmer Seite zwölf Punkte und neun Rebounds.

Ihre sechste Niederlage in Folge erlitten die Artland Dragons beim 79:89 im Niedersachsen-Derby bei den Braunschweiger Löwen. Mit 16:18 Punkten droht am Sonntag der Verlust eines Play-off-Platzes. Braunschweigs Tim Abromaitis war mit 24 Punkten und 14 Rebounds bester Mann auf dem Parkett.

In einem Kellerduell gewannen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 75:60 bei TBB Trier und zogen durch den dritten Sieg in Folge mit 14:20 Punkten an den Rheinland-Pfälzern (12:22) vorbei.