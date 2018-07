Gießen (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand sind zwei Kleinkinder im Landkreis Gießen in Hessen gestorben. Die Jungen im Alter von drei und fünf Jahren hatten bei ihrer Großmutter übernachtet. Sie waren zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte konnten ihnen jedoch nicht mehr helfen. Die Großmutter der Kinder schwebt nicht in Lebensgefahr. Warum das Feuer in ihrer Wohnung in Allendorf ausbrach, ist noch unklar. Auch mehrere Feuerwehrleute mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.