London (AFP) Polizisten in Großbritannien haben nicht lange nach einem Betrunkenen am Steuer suchen müssen: Ein 49-jähriger Mann raste am Freitag mit seinem Auto direkt in die Polizeistation in Frodsham bei Liverpool, wie die Beamten mitteilten. "Mann in Frodsham hat sich freundlicherweise wegen Trunkenheit am Steuer selbst gestellt", schrieben die Polizisten im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Betrunkene wurde festgenommen, kam aber auf Kaution frei.

