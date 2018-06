Jakarta (dpa) - Vor Borneo haben Suchteams zwei große Wrackteile der verunglückten AirAsia-Maschine entdeckt. Die Trümmer liegen in etwa 30 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Das Flugzeug war am vergangenen Sonntag mit 162 Menschen an Bord abgestürzt. Indonesische Fachleute vermuten, dass Eis an den Triebwerken das Unglück ausgelöst haben könnte. Die Suche konzentriert sich vor allem auf die Flugschreiber, die bislang jedoch nicht geortet wurden. Die Rettungskräfte konnten offiziellen Angaben zufolge bislang 30 Leichen aus dem Meer bergen.

