Brindisi (dpa) - Fast eine Woche nach dem Fährunglück in der Adria ist noch immer unklar, wie viele Menschen auf der "Norman Atlantic" ums Leben gekommen sind. Ermittler untersuchen am Wochenende das Wrack im Hafen von Brindisi, aus dessen Inneren noch immer Rauch dringt. Die geborgene Blackbox soll Aufschluss über weitere Details zum Unfallhergang geben. Bei dem schweren Fährunglück in der Adria vom vergangenen Sonntag war auch eine Deutsche ums Leben gekommen. Insgesamt sind bei dem Brand 13 Menschen ums Leben gekommen.

