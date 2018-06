München (AFP) Der deutsche Soziologe Ulrich Beck ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Der Suhrkamp-Verlag, der zahlreiche Bücher des international anerkannten Wissenschaftlers veröffentlichte, bestätigte am Samstag den Tod Becks. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" starb Beck am 1. Januar an den Folgen eines Herzinfarkts.

