Trier (dpa) - Heftige Schneefälle haben heute in Teilen von Rheinland-Pfalz den Verkehr massiv behindert. Betroffen war vor allem die Eifel. Die A 1 wurde zwischen Wittlich und Manderscheid für Stunden komplett gesperrt. "Da geht gar nichts mehr", sagte ein Polizeisprecher in Trier. "Frau Holle gibt alles." Am Abend wurde das Stück wieder freigegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.