London (AFP) Vor der Küste Schottlands ist ein Frachter mit acht Menschen an Bord gekentert. Das mit Zement beladene Schiff verunglückte etwa 25 Kilometer vor der Hafenstadt Wick, wie britische Medien berichteten. Passagiere einer Fähre entdeckten das Wrack am Samstagnachmittag. Mehrere Schiffe und Hubschrauber waren im Einsatz, um nach der Besatzung zu suchen. Stürmisches Wetter behinderte die Arbeit der Rettungskräfte. Die Suche wurde Samstagnacht zunächst abgebrochen und sollte am frühen Sonntagmorgen wieder aufgenommen werden.

