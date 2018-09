Berlin (AFP) Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) drohen in Bayern höhere Strompreise, falls der Freistaat kein grünes Licht für den Bau neuer Stromtrassen gibt. Für den Fall, dass die CSU weiterhin den Bau der Trassen blockiere, "wird es bitter für die bayerische Wirtschaft", sagte der SPD-Vorsitzende der "Bild am Sonntag". Denn Strom in Bayern bleibe dann knapp und werde mit dem Abschalten der Atomkraftwerke in den nächsten Jahren noch knapper. "Und alles was knapp ist, wird teuer."

