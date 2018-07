Hamburg (AFP) Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will mit einem schärferen liberalen Profil als zuletzt die Rückkehr in den Bundestag schaffen. "Wir haben uns frei gemacht und schielen nicht mehr darauf, was könnten die anderen denken", sagte Lindner wenige Tage vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen dem Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel".

