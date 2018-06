Hamburg (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat klargestellt, dass er sich auch weiterhin für den Schutz regionaler Lebensmittel durch die Europäische Union einsetzen will. Die EU-Kommission müsse vor den Verhandlungen mit den USA über den Handelsvertrag TTIP "klare Kante" zeigen, forderte Schmidt am Sonntag in der BR-Nachrichtensendung "Rundschau". Herkunftsbezeichnungen müssten geschützt werden, die regionalen Schutzstrukturen müssten stringent sein. Nur so könnten sie den USA vermittelt werden.

