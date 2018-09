London (SID) - Der verurteilte Vergewaltiger Ched Evans steht kurz vor einer Rückkehr in den Profifußball. Ein englischer Drittligist will den 26-Jährigen verpflichten und den höchst umstrittenen Transfer am Montag in einer Pressekonferenz begründen, verriet Gordon Taylor, Präsident der Vereinigung der Profifußballer in England (PFA), am Sonntag. Laut der Zeitung The Sun soll es sich dabei um den Klub Oldham Athletic handeln.

Evans war im April 2012 wegen der Vergewaltigung einer 19-Jährigen in einem Hotel im walisischen Rhyl zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Stürmer hatte die Vorwürfe stets bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Die Frau hatte angegeben, sich an nichts erinnern zu können. Die Anklage war daher zu der Überzeugung gelangt, die Frau sei zu betrunken gewesen, um sich willentlich auf Evans einzulassen. Am 17. Oktober war Evans vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Auf Evans und seinen neuen Verein dürfte ein Spießrutenlauf warten. Als der Angreifer nach seiner Haftentlassung beim Drittligisten Sheffield United mittrainieren wollte, gab es eine öffentliche Protestwelle mit dem Ergebnis, dass der Klub seine Trainings-Zusage wieder zurückzog.

"Betrachtet man die Dinge, die nach seiner Entlassung passiert sind und natürlich die Aufregung, die wir bei Sheffield United hatten", sagte Taylor bei BBC Radio 5 Live, "glauben wir, dass jeder Klub, der ihn unter Vertrag nehmen will, ihn zu Hundert Prozent aus fußballerischen Gründen verpflichten wird".