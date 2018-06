Teheran (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat für ein Ende der jahrzehntelangen wirtschaftlichen Isolation seines Landes geworben. "Das Land kann sich nicht in der Isolation entwickeln", sagte Ruhani am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Rede auf einer Konferenz in Teheran. Eine Stärkung der iranischen Wirtschaft führe über direktere Beziehungen zur Außenwelt, insbesondere über ausländische Investitionen. "Aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Prinzipien und Ideale aufgeben müssen", fügte der Staatschef der Islamischen Republik hinzu.

