Konstanz (dpa) - Ein Einbrecher hat in Konstanz rund 200 Barbies und eine Kaffeemaschine gestohlen. Den Wert der Plastikpuppen gab die Polizei mit mehreren Tausend Euro an. Ob es sich dabei um eine Sammlung handele, konnte ein Sprecher nicht sagen. Der Täter sei zwischen Dienstag und Samstag in das verschlossene Speicherabteil einer 56-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen.

