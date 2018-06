London (dpa) - Das Londoner Königshaus hat bestritten, dass Prinz Andrew in einen Skandal um Sex mit einer Minderjährigen verstrickt ist. Es werde "entschieden abgestritten", dass Prinz Charles' jüngerer Bruder "irgendeine Form des sexuellen Kontakts" mit der Frau gehabt habe, sagte ein Sprecher in der Nacht. Die vorgebrachten Anschuldigungen seien falsch. Eine Frau in den USA hat angegeben, in den Jahren 1999 bis 2002 als Minderjährige zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein. Zwei britische Boulevardzeitungen haben heute Auszüge aus älteren Interviews mit ihr veröffentlicht.

