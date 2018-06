Jerusalem (AFP) Israel hat auf die Schritte der Palästinenser zum Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) mit ersten Strafmaßnahmen reagiert. Die Regierung stoppte am Samstag die Überweisung von einer halben Milliarde Schekel (106 Millionen Euro) an Steuermitteln, die den Palästinensern zustehen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, Israel werde nicht zulassen, dass seine Soldaten vor das Den Haager Straftribunal gebracht würden.

