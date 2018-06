Nairobi (dpa) - Ein Sohn des kenianischen Oppositionsführers Raila Odinga ist tot in seiner Wohnung in Nairobi aufgefunden worden. Die Polizei leitete wegen der unklaren Todesursache eine Untersuchung ein. Schon an diesem Montag soll eine Obduktion stattfinden. Der 41-jährige Fidel Castro Odinga war als Geschäftsmann tätig, wurde aber auch als möglicher politischer Nachfolger seines Vaters gehandelt. Ex-Premierminister Odinga bestätigte den Tod seines Sohnes und bedankte sich über Twitter für die Anteilnahme.

