New York (dpa) - Tausende Polizisten aus New York und weiten Teilen der USA haben einem erschossenen Kollegen die letzte Ehre erwiesen. Die Beamten standen stundenlang im strömenden Regen vor einem Bestattungsinstitut, in dem die Trauerfeier für den New Yorker Polizisten stattfand. Er war zusammen mit einem Kollegen erschossen worden. Der Täter hatte vorher im Internet Drohungen gegen die Polizei ausgesprochen, nachdem zwei schwarze junge Männer durch Polizeischüsse getötet worden waren. Der Täter nahm sich das Leben.

