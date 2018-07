London (SID) - Gary Anderson hat Rekordchampion Phil Taylor entzaubert und sich erstmals zum Darts-Weltmeister gekrönt. Der 44-jährige Schotte besiegte im Finale im Londoner Alexandra Palace den zehn Jahre älteren Engländer mit 7:6 und verhinderte damit den 17. Titelgewinn von "The Power". Für den Triumph erhielt Anderson eine Siegprämie von umgerechnet rund 320.000 Euro.

"Phil und ich haben uns in den letzten Jahren immer wieder duelliert. Er hat viel gewonnen, aber heute war es mein Sieg", sagte Anderson. Taylor lobte seinen Kontrahenten: "Er hat im letzten Satz großartig gespielt und ist gut mit dem Druck umgegangen. Er ist ein hervorragender Spieler und verdient es."

Die Zuschauer sahen ein über weite Strecken hochklassiges und spannendes Finale. "The Flying Scotsman" ging schnell mit 3:1 Sätzen in Führung, danach schlug Taylor zurück und zog seinerseits mit 4:3 in Front. In der Folge setzte sich Anderson zwar auf 6:4 ab, ließ Taylor aber nochmals ausgleichen, ehe er im finalen Satz die besseren Nerven hatte.

Anderson, der 2011 im WM-Finale am Engländer Adrian Lewis gescheitert war, hatte im Halbfinale den niederländischen Titelverteidiger Michael van Gerwen (6:3) ausgeschaltet. Taylor war durch ein 6:2 gegen seinen Dauerrivalen Raymond van Barneveld (Niederlande) ins Endspiel eingezogen.