Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in ihrem ersten Amtsjahr nur jeden vierten Bürger mit ihrer Arbeit überzeugt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 27 Prozent, die CDU-Politikerin habe sich als erste Frau in dem Amt bewährt. 44 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Selbst von den Wählern der Union finden mit 45 Prozent nicht einmal die Hälfte, dass sich von der Leyen bewährt hat. 33 Prozent sind von ihrer Arbeit nicht überzeugt.

