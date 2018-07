Athen/Berlin (dpa) - Selbst in Griechenlands schwersten Zeiten trat Deutschland für dessen Verbleib in der Eurozone ein. Inzwischen ist ein Ausscheiden für die Kanzlerin offensichtlich eine Option. Steckt dahinter auch eine Mahnung an griechische Wähler? Die Linke spricht von Erpressung.

