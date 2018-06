Kairo (AFP) Tschechische Wissenschaftler haben in Ägypten ein Grab entdeckt, das zu einer bislang unbekannten Königin aus der Zeit der fünften Dynastie gehören könnte. Der ägyptische Minister für Antiquitäten, Mamduh al-Damati, erklärte am Sonntag, erstmals habe auf diese Weise der Name der Frau von Pharao Neferefre ermittelt werden können, der vor rund 4500 Jahren herrschte. Das Grab wurde in Abu Sir südwestlich von Kairo von einer Archäologenmission aus Tschechien entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.