Sofia (AFP) Ein Gericht in Bulgarien hat die Auslieferung eines 15-jährigen "Terrorverdächtigen" nach Spanien angeordnet. Außer dem Jugendlichen aus Brasilien sollten auch zwei Marokkaner im Alter von 18 und 27 Jahren nach Spanien überstellt worden, entschied das Gericht im südbulgarischen Haskowo am Montag. Die drei jungen Männer sollen auf dem Weg nach Syrien gewesen sein, um dort auf Seiten der Islamisten zu kämpfen, als sie an der bulgarischen Grenze zur Türkei auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen wurden.

