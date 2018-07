Athen (AFP) Inmitten der Spekulationen um einen Euro-Austritt Griechenlands ist die Börse in Athen am Montagnachmittag um gut fünf Prozent abgesackt. Der Leitindex Athex verlor 5,19 Prozent, erholte sich jedoch anschließend wieder etwas. Auch andere europäische Börsen rutschten am Nachmittag deutlich ins Minus. Der Deutsche Aktienindex (Dax) gab in Frankfurt am Main um mehr als zwei Prozent nach, der Pariser Leitindex CAC 40 um gut drei Prozent. Neben der politischen Lage in Griechenland drückte auch der weiter fallende Ölpreis auf die Stimmung.

