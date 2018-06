Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat einen Kurswechsel in ihrer Politik gegenüber dem Euro-Problemstaat Griechenland bestritten. Es bleibe das Ziel, die Euro-Zone "inklusive Griechenland" zu stärken, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Daran habe sich "nichts geändert". Am Wochenende hatte ein Bericht des "Spiegel" eine heftige Debatte in der großen Koalition ausgelöst, wonach die Bundesregierung inzwischen einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone für verkraftbar halte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.