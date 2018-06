Berlin (AFP) Hochrangige Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine haben am Montag in Berlin über die Ukraine-Krise beraten. Bei dem Treffen im Auswärtigen Amt sei es um "Schritte zur Entspannung der Krise" im Osten des Landes gegangen, verlautete aus dem Ministerium. "Es waren konstruktive Gespräche, in denen sich Fortschritte ergeben haben, aber auch deutlich wurde, dass es noch viele offene Fragen gibt", hieß es. In den kommenden Tagen sollen die Beratungen demnach fortgesetzt werden.

