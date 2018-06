München (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft nach einem Pressebericht Ende Februar Papst Franziskus in Rom. Merkel werde am 21. Februar zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen, berichtete "Focus Online" am Montag. Das Treffen findet demnach im Zusammenhang mit der deutschen G-7-Präsidentschaft statt. Es solle um aktuelle Fragen wie die Ukraine-Krise und die Flüchtlingspolitik gehen.

