Berlin (AFP) Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider hat die islamfeindliche Pegida-Bewegung scharf kritisiert. "Von der Zielsetzung her ist Pegida unchristlich", sagte Schneider der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Montag. Er begrüßte zugleich die Entscheidung des Erzbistums Köln, während der am Montagabend geplanten "Kögida"-Demonstration dort, die Beleuchtung des Kölner Doms abzuschalten, um den Pegida-nahen Protesten keine Kulisse zu bieten.

