Köln (AFP) Licht aus in Köln: Als Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und aus Protest gegen die Pegida-Demonstrationen ist am Montagabend die Beleuchtung des weltberühmten Kölner Doms ausgeschaltet worden. In der Stadt versammelten sich zunächst nur mehrere hundert Anhänger des Pegida-Ablegers Kögida. Ihnen standen mehrere tausend Gegendemonstranten gegenüber, wie ein AFP-Reporter berichtete. Auch in Dresden gingen Demonstranten und Gegendemonstranten auf die Straße.

